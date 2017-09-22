Gitar eğitimlerinde Modernize Metotlar kapsamında bulunan Hızlı Gitar Metodu ile enstrüman eğitimine başlamak büyük önem arz etmektedir. Öğrencinin gitar ile gerçek anlamda iletişime geçmesi başka bir deyişle bağ kurabilmesi ancak enstrümanı icra edebildiği andan itibaren mümkündür. Aksi durumda gitar, öğrenci için bir objeden öteye geçememekte, zamanla sort başta duyulan heyecan yitip gitmekte ve gitar geçerli bir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle gitar kursu kapsamında sort etapta teorik bilgileri özetleyerek uygulamaya ağırlık verilen Hızlı Gitar Metodu ile öğrencinin nutstrüman ile en kısa sürede iletişime geçmesi sağlanmakta, bu yolla, eğitim süresi boyunca öğrencinin motivasyonu sürekli olarak, belli bir düzeyin üzerinde tutulmaktadır. İzlenen kurs programı Hızlı Gitar Metodu’nun sayesinde, enstrüman öğrencinin hayatında kalıcı hale getirilmektedir. Metot bitiminde öğrenci gitardaki ana başlıkları kullanarak belli düzeyde bir repertuar oluşturmuş, genel anlamda enstrümanı idrak etmiş pozisyona gelir ve eğitimin devamında ihtiyacı olan tüm bilgileri fark etmiştir. Bu bilgilerin eğitimindeki fonksiyonunu, hangi çalışmaları neden yapması gerektiğini kavramıştır. Bu yolla doğan motivasyon sayesinde gitar eğitiminde karşılaşabileceği zorlu ünitelere önceden hazırlıklıdır.

Gitar kursu başlangıcında, Modernize Metotlar ve kapsamında bulunan Hızlı Gitar Metodu uygulandığında, öğrenciye gitar eğitimini veren okul tarafından eğitim süresince revize edilen EL başlıklarda, daha fazla kriterin göz önünde bulundurulması zorunluluğu doğmaktadır. Örneğin gitar kursu başlangıcında derste mutlak suretle sort olarak “parmak alıştırmaları” işlenmelidir ve parmak egzersizleri nut az three hafta sürdürülmelidir. İlk dersin akabindeki haftalarda bu alıştırmalar genelde öğrencilere “sıkıcı” gelmektedir. Öğrenciye enstrümanı sevdirerek eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş Modernize Metotlar kapsamında sıkıcı olmasına rağmen parmak egzersizlerinden asla feragat edilemez. Çünkü bu alıştırma süreci bilimsel olarak çok büyük bir misyona sahiptir. Bu alıştırmalar, ne kadar uzun sürer ve öğrenci tarafından ders dışındaki çalışmalarda ne kadar uzun süre etüt edilirse, öğrenci metodun ilerleyen konularında o kadar rahat ve hızlı ilerler. Sevindiricidir ki öğrenciler gitar çalmaya, gitar eğitimi almaya karar verdiklerinde ekstra bir motivasyona sahiptirler. Başlangıç aşamasındaki bu ekstra motivasyon sayesinde “sıkıcı” olarak tanımlanan parmak alıştırmalarına ilerleyen birkaç hafta sabır gösterebilmektedirler ve bu sayede egzersizlerin verimli şekilde tamamlanmasından sonra başlanılan konularda daha rahat, kolay ilerleyebilmektedirler. Diğer taraftan Modernize Metotlar‘ınenstrüman öğretirken motivasyonu üst düzeyde tutma ve sevdirerek gitar çaldırma sözünü yine aynı sayede yerine getirebilmektedir.