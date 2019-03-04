Роль листа ПВХ во внешней рекламе

Для активного развития бизнес-процессов сегодня требуется применение различных инструментов, среди которых самым действенным по праву считается реклама. Самой большой популярностью пользуется наружная реклама. Речь идет о биллбордах, ситилайтах, щитах и прочих. Для производства такой рекламной продукции часто используется монолитный поликарбонат. Для производства элементов внешней рекламы ещё используется поликарбонат листовой.

Применение и особенности

Может понадобиться вывеска небольшого размера. В ходе эксплуатации она не будет испытывать серьезные нагрузки. Тогда её допустимо сделать из листа толщиной 2 миллиметра. Данное решение подходит для изготовления информативных досок для холлов или выставочных залов.

В случае с наружной рекламой клиентов интересует два главных фактора: наличие антивандальных характеристик и надёжность. С целью защиты может применяться специальная полимерная плита. Кроме защитной функции, данный пластик листовой может отличаться хорошей светопроницаемостью, стойкостью к высоким температурам и влиянию осадков.

Сейчас на такой пластик цена достаточно демократичная. При этом изделие отличается высоким уровнем прочности. Оно устойчивее к механическим повреждениям, чем стекло в 250 раз. В равной мере ПВХ пластик характеризуется устойчивостью к возгоранию, термостойкостью, тепло- и звукоизоляцией.

При изготовлении товаров для наружной рекламы сегодня применяется множество различных материалов. Высокой популярностью среди них пользуется не только поликарбонат, но и полипропилен листовой, а также полистирол листовой. Сейчас есть возможность недорого полистирол купить.

Впрочем, поликарбонат – самый надёжный, прочный и гибкий материал, ярко выделяющийся среди других видов пластика. Он успешно сочетает в себе механическую стойкость и прозрачность стекла.

Многие предпочитают приобрести листы поликарбоната из-за его преимуществ по сравнению с другими материалами: