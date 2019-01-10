Компания Экспомет плюс предоставляет возможность купить электродвигатель

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Металлопрокат – это продукция, которую получают в результате обработки железа с применением прокатных станков.

Методы отделки металла

Существуют три вида обработки, которые проходит цветмет:

холодная;

теплая;

горячая.

В итоге получаем изделие с подходящими параметрами, к примеру, по прочности. Так имеется возможность получить весьма качественную продукцию для использования в строительстве.

Арматура

Самой востребованной продукцией является арматура. Её используют для возведения заборов, конструкций, железобетонных плит. Стальной угол нужен для формирования прямых углов. Он крайне важен для конструирования дверных или оконных проемов, откосов, полок. Если у здания большие пролеты, в его фундамент закладывают стальные углы вместо арматуры.

Трубы в металлопрокате

Кроме того очень востребованы для строительства трубы. К примеру, труба латунная может быть электросварная, профильная, бесшовная. Без такой вещи, как труба медная, не обходится водообеспечение, газоснабжение, паровое отопление, канализационная система.

Предоставляется возможность приобрести трубы прямоугольной формы из категории алюминиевый прокат. Они спокойно кладутся вдоль ровной поверхности, выделяются минимальным весом, требуют мало места. Наличие продольных ребер жесткости даёт возможность успешно противостоять вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Такие изделия зачастую применяются, чтобы создавать навесы, беседки, вертикальные опоры, гаражи, теплицы и каркасы.

Сферы использования листов

Для изготовления болтовых, сварочных, клепанных установок используется лист медный или стальной горячего катания. Подобная продукция – лучшее решение для производства дверей и ворот. Для создания профнастила применяется стальной лист холодного катания. Он выделяется прочностью и стойкостью к изменениям.

Стальные полосы используются для декоративной отделки, изготовления гаражей, ворот, лестницы, обрешетки, козырьков и окон.

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Для пайки и соединения изделий из металла применяется припой ПОС 61. Это мягкий сплав из олова и свинца, который плавится при температуре выше 183 градусов.

Изделия металлопроката чаще всего используются в строительстве, сельском хозяйстве или производстве.